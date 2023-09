Ferrari, pole a Singapore: harakiri-Red Bull, che fine fa Verstappen

16 settembre 2023 a

a

a

Carlos Sainz ha conquistato la pole position del Gp di Singapore. Il pilota della Ferrari ha fermato il crono nel Q3 sull'1'30"984, battendo per appena 72 millesimi la Mercedes di George Russell. Terza piazza per l'altra rossa di Charles Leclerc. Per lo spagnolo si tratta della seconda pole consecutiva dopo quella di Monza. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris, quinto Lewis Hamilton con l'altra Mercedes. Bene anche la Haas, che piazza Kevin Magnussen in sesta casella e Nico Hulkenberg in nona casella. Fuori dalla top ten a sorpresa entrambe le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Formula 1, botto pauroso in qualifica: Aston Martin distrutta, cosa non torna | Video

"L'obiettivo è cercare di ottenere la vittoria, io darò tutto come fatto a Monza. Spero che sia sufficiente". Lo ha detto Carlos Sainz dopo la pole position nel Gp di Singapore. "Come a Monza sono partito subito di slancio fin dalle libere uno, ho avuto tanta fiducia in tutte le sessioni - ha ammesso il pilota della Ferrari - Nel Q3 mi sono concentrato sul non commettere un errore nel giro decisivo, è stata una sessione confusa per tutti però noi siamo rimasti concentrati e alla fine abbiamo fatto la pole". In vista della gara "il passo gara è un po' un punto interrogativo, la Mercedes è un po' più veloce di noi il giorno della gara e avrà una strategia diversa - ha concluso lo spagnolo - Noi dovremo tenerli d'occhio, voglio fare un buon primo stint sulle gomme dure, penso che l'obiettivo possa essere la vittoria".