L'Inter monopolizza il derby: Milan umiliato, il pokerissimo che spaventa il campionato

Troppa Inter per il nuovo Milan, che soccombe con un umiliante 5-1. Fatta eccezione per alcune fiammate, i rossoneri non sono stati all’altezza dei cugini, che hanno vinto con grande merito il quinto derby consecutivo. Per il Milan si tratta di una sconfitta psicologicamente devastante, perché conferma un’inferiorità importante rispetto all’Inter.

Dal canto suo Simone Inzaghi può essere sicuramente soddisfatto di quanto visto: la sua squadra ha avuto un impatto eccellente sulla partita, ha saputo tenere botta nei momenti di sofferenza e ha poi messo in mostra tutta la sua qualità. In una giornata in cui Lautaro Martinez è rimasto a secco, la copertina se la prendono Marcus Thuram - autore di un eurogol che è valso il raddoppio - e il centrocampo, che si è confermato di livello eccelso. Mkhitaryan ha indirizzato la partita con una doppietta, Calhanoglu l’ha chiusa con il rigore del 4-1.

Per il Milan c’è ben poco da salvare: Leao aveva provato a riaccendere le speranze con il gol del 2-1 a inizio ripresa, ma Inzaghi rispetto a Pioli ha potuto contare su quantità e qualità anche dai cambi e l’Inter è rimasta praticamente sempre al comando della gara, trovando nel finale anche la rete del 5-1 con il subentrato Frattesi. Il pokerissimo calato dai nerazzurri è un chiaro segnale al campionato: la squadra di Inzaghi è a tutti gli effetti la favorita, a maggior ragione alla luce delle quattro vittorie consecutive.