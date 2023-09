Charles Leclerc, il crollo: "Lì ho capito che è finita", la frase spaventa la Ferrari

18 settembre 2023 a

Finalmente una gioia per la Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz ha conquistato il suo secondo Gp di Formula 1 da quando guida la rossa (e in assoluto). Peccato per la mancata doppietta sul podio. Charles Leclerc ha infatti concluso la gara solo al quarto posto e al termine di una corsa segnata dai problemi per il surriscaldamento del motore, circostanza che lo ha costretto a perdere tempo nei box. Il pilota monegasco dunque finisce dietro Sainz che improvvisamente diventa l'eroe simbolo di questa Ferrari.

Leclerc, dopo una partenza pazzesca che l'ha visto arrivare secondo subito dietro a Sainz, sembrava pronto a terminare la gara sul podio. Ma così non è stato. "Sicuramente da parte mia sono un po’ dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, soprattutto perché il passo c’era. Dopo il secondo stint ho provato solo a portare la macchina a casa, poi quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo che la mia gara sarebbe praticamente finita", ha dichiarato il pilota monegasco ai microfoni di Sky Sport.

Dopo il malinteso che ha visto protagonisti i due piloti della Ferrari - Leclerc aveva fatto trasparire delusione dopo la vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz - sono arrivati in serata i complimenti per la vittoria dello spagnolo. "Congratulazioni alla squadra e a Carlos per la straordinaria vittoria. Ho fatto la mia parte nel primo stint e poi sono stato sfortunato con la safety car e ho perso troppe posizioni. Orgogliosi dei passi avanti fatti dalla squadra negli ultimi fine settimana, continuiamo a spingere", ha scritto Leclerc su Twitter.