Ferrari, "inversione dei ruoli": bomba su Leclerc, chi conferma il ribaltone

18 settembre 2023 a

a

a

Il Gp di Singapore potrebbe essere stato uno spartiacque in casa Ferrari. Domenica scorsa è infatti arrivata la seconda vittoria in carriera con la rossa per Carlos Sainz. Lo spagnolo ha riportato la scuderia di Maranello al trionfo dopo oltre un anno grazie anche a una strategia geniale nel finale. Per contrastare le Mercedes, forti di gomma media nuova, il pilota ha rallentato per concedere DRS alla McLaren di Norris, capace così di lottare e rallentare Russell e Hamilton. Ma la gara potrebbe anche aver trasmesso un chiaro messaggio alla squadra e ai tifosi: il passaggio di consegne tra Charles Leclerc e Sainz.

Almeno, questo è il pensiero del grande commentatori di Formula 1 Giorgio Terruzzi. Il giornalista del Corriere della Sera, sulle pagine del suo giornale, esalta la prestazione dello spagnolo. "Sembra innamorato Carlos Sainz mentre stupisce e vince. Una trasformazione sorprendente quanto l’aerodinamica della sua Ferrari. Luce negli occhi, una sicurezza da leader, la reputazione ribaltata nel giro di un mese per regalare all’enorme famiglia rossa ciò che era atteso da Leclerc".

"Lì ho capito che è finita": crollo-Leclerc, la frase che spaventa la Ferrari

Terruzzi poi si sofferma su quello che ritiene essere il vero uomo copertina di questa Ferrari. "Abbiamo una inversione di ruoli - scrive il giornalista - ma anche una modalità molto diversa. Non deve essere facile per Charles accorgersi di aver smarrito il proprio oro, guidare una Ferrari che non lo premia affatto, lo affligge. Eppure, onesto e umile come un vero soldato. Per questo, se non per gratitudini pregresse, merita di essere sostenuto proprio ora. Anche se a Leclerc serve rintracciare quel tocco di grazia che ben conosce - conclude Terruzzi - ciò che spazza ogni nuvola, che ha trasformato i desideri, lo sguardo, le mosse, del suo fortissimo compagno di squadra".