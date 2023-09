Milan, Pioli su Ibrahimovic: "Doveva venire venerdì", esplode il sospetto

18 settembre 2023 a

A soli due giorni dalla devastante sconfitta nel derby, il Milan sta già preparando il prossimo impegno in agenda. Domani, martedì 19 settembre, i rossoneri inizieranno a San Siro il loro cammino in Champions League. Di fronte troveranno il Newcastle dell'ex bandiera Sandro Tonali. E, mentre il tecnico Stefano Pioli si appresta ad allenare la squadra in vista dell'esordio europeo, a Milanello spunta un ospite a sorpresa: Zlatan Ibrahimovic. E in molti, ovviamente, si sono subito lasciati suggestionare dalla coincidenza. Questo anche perché Ibra, nei video trapelati, era in mezzo al campo, al fianco del mister, quasi a "ripetizioni". Quasi fosse lui l'allenatore.

Tant'è. Poi, la conferenza stampa in cui il mister ha dovuto metterci la faccia. "La sconfitta nel derby è stata una delusione - ha ammesso Pioli - ma siamo all'inizio della stagione e domani abbiamo una occasione per dimostrare che non siamo quelli dell'ultima partita. Siamo in un girone tosto ma tutto è possibile, siamo il Milan e alleno un gruppo consapevole, forte e unito. Noi viviamo di queste emozioni, in positivo e in negativo". E sul ritorno di Tonali ha commentato: "Lo abbraccerò prima e dopo la partita. Sandro è un giocatore che ci ha dato tanto, ci ha dato tanto e siamo cresciuti tanto insieme". Oltre al centrocampista azzurro, l'allenatore rossonero ritroverà anche il suo difensore centrale Tomori, squalificato nella scorsa giornata di campionato.

Poi, ovviamente, le risposte sulla visita di Ibrahimovic: "È uno dei nostri, è stato un onore e un piacere allenarlo. Doveva venire venerdì, invece è venuto oggi. Un futuro da dirigente? Anche lui non ha ancora ben chiaro cosa fare. Sicuramente al momento è un amico, dopo non lo so. Si sta godendo la famiglia, abbiamo parlato un po' - ha confessato Pioli - ma non credo abbia ben chiare le idee sul suo futuro. Ha appena smesso una carriera vissuta al 110% e ora sta cercando di capire cosa fare. Qualsiasi cosa farà avrà successo perché ha una intelligenza fuori dalla norma", ha concluso Pioli. E le speculazioni sono schizzate: doveva venire venerdì. Invece è venuto oggi. Quasi a tagliare i tempi...