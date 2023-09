Inter, la profezia dell'ex Sneijder: "Champions, il rischio più grande"

19 settembre 2023 a

a

a

Un ex Inter punta sul suo precedente club per la Champions League. Stiamo parlando di Wesley Sneijder, Campione d'Europa nel 2010 con l’Inter del Triplete allenata da José Mourinho, che ha detto la sua sui nerazzurri, reduci dal vittorioso derby per 5-1 sul Milan: “Questa è una squadra che ha messo in difficoltà un gigante come il Manchester City e avrebbe meritato di vincere la Champions solo qualche mese fa”, le sue parole nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore, adesso collaboratore tecnico di una squadra di Utrecht, vede l'Inter come favorita, che inizierà il suo cammino domani in Spagna contro la Real Sociedad. Nel girone, i nerazzurri sono finiti nel Gruppo D con anche Benfica e Salisburgo.

Sneijder: “Istanbul sia un orgoglio. Il girone semplice per l’Inter? Non sia una distrazione”

Tornando indietro di qualche mese, alla finale di Istanbul, quella partita “è più che un rimpianto, deve essere un orgoglio per tutti — ha detto ancora Sneijder — E da quella sera l'inter ha ancora più fiducia in sé stessa, sa che grazie al suo gioco può battere qualsiasi rivale. Nel derby non c'è stata mai partita: uno spettacolo, anche visto in tv".

Frattesi beccato così, un labiale clamoroso: per il Milan una grossa umiliazione | Video

Il girone più abbordabile rispetto a quello della passata edizione — che aveva presentato alla squadra di Simone Inzaghi in un solo colpo Barcellona e Bayern Monaco — non deve rappresentare però una distrazione: "L'errore che non deve fare, e sono sicuro che non far, è sottovalutare gli avversari — ha concluso l’olandese — L'anno scorso la squadra si è motivata giocando in un girone difficilissimo, quest'anno ne ha uno più morbido solo in apparenza perché la Champions è sempre difficilissima. Lo so per esperienza, non c'è un campo in cui vinci fischiettando".