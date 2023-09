Milan, "quanto starà fermo Maignan": l'esito degli esami

20 settembre 2023 a

a

a

Tutto l'ecosistema rossonero era in ansia per l'esito degli esami strumentali a cui Mike Maignan si è appena sottoposto. Il portiere del Milan aveva chiesto il cambio all'80esimo della partita di Champions contro il Newcastle dopo aver sentito un fastidio al polpaccio sinistro. Il francese aveva anche mimato con le mani un "basta", gesto che ha molto preoccupato lo staff medico milanista. E al suo posto era subentrato Marco Sportiello, autore di un ottimo finale di gara.

Nella mattina di mercoledì 20 settembre, Maignan si è sottoposto agli esami dei medici per accertare l’entità dell’infortunio. Questo è l’esito pubblicato sul sito ufficiale dal Milan: “Mike Maignan, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente”. Confermata quindi l'impressione che lo stesso tecnico rossonero aveva avuto subito dopo il triplice fischio di San Siro. “Maignan ha detto che ha sentito qualcosina ma poco. Mi fido di lui anche se Sportiello è pronto. Ci sono troppe partite e io continuo a dire il rischio degli infortuni è troppo alto”, aveva dichiarato Pioli ai microfoni di Sky Sport.

Il gesto inquietante di Mike Maignan che pochi hanno visto: il Milan trema

Sospiro di sollievo dunque in casa Milan. Il numero 16 rossonero salterà sicuramente la prossima partita di campionato, quando la sua squadra ospiterà il Verona a San Siro. L'obiettivo è riaverlo per la prossima settimana, soprattutto in occasione del big match contro la Lazio di Maurizio Sarri.