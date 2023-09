Leao fa infuriare il Milan: tacco folle, cosa gli urla Tomori

20 settembre 2023 a

Un Milan troppo sprecone impatta 0-0 contro il Newcastle nella prima giornata dei gironi di Champions League. I rossoneri sono ora secondi a pari punti con il Newcastle, mentre il Psg ha preso il comando del gruppo F grazie al 2-0 al Borussia Dortmund. Per i rossoneri troppi rimpianti per le occasioni mangiate: dall'occasione di Giroud che ha calciato fuori su assist di Theo Hernandez da sinistra, a Rafael Leao da cui sicuramente ci si aspetta sempre di più. Il portoghese ha partecipato spesso nelle azioni offensive ma a tratti è sembrato un po' svogliato e poco concentrato, facendo stizzire i suoi (come Tomori) e raccogliendo diverse critiche di tifosi e media.

Leao, l’azione del gol divorato contro il Newcastle

È indubbio che le azioni offensive dei primi 45’ siano passate da Leao, che però non è stato lucido. Come nell’azione in cui il portoghese ex Sporting, dopo aver ricevuto palla in velocità a sinistra da Theo Hernandez, si inventa un paio di giocate da capogiro contro i due centrali del Newcastle ma, davanti a Pope, ha deciso di continuare a saltare uomini tentato un improbabile colpo di tacco per servire Giroud, prima di inciampare e cadere per terra. La palla poi, dopo una carambola, è finita in calcio d’angolo.

Tomori infuriato con Leao: gli urla di tutto. Alla fine è 0-0

Proprio mentre i rossoneri si apprestavano a battere, Tomori si è arrabbiato molto contro il suo compagno, urlandogli di tutto. Ha fatto ampi gesti con le braccia quasi a chiedergli perché non avesse calciato solo in porta, senza perdersi in tacchi di troppo. Poi nel secondo tempo poche occasioni e Magpies che hanno controllato il Milan. Insomma, due punti buttati…