Neymar scandaloso: come lo beccano con la moglie incinta 

Negli scorsi mesi aveva fatto discutere parecchio il fatto che Neymar avesse una relazione aperta con Bruna Biancardi, che a breve darà alla luce il suo primo figlio, il secondo del calciatore brasiliano dopo quello avuto con Caroline Dantas nel 2011. Pare infatti che Neymar e la compagna abbiano stretto un accordo per permettergli di “tradire in sicurezza”, dato che a quanto pare il brasiliano ancora non è in grado di resistere alle tentazioni sessuali.

A pochi giorni dal parto, però, il calciatore l’ha fatta grossa: è stato beccato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze a una festa. Ovviamente la compagna non l’ha presa affatto bene: “Sono consapevole di quello che è successo - ha scritto su Instagram - e ancora una volta sono delusa. Ma nella fase finale della mia gravidanza l’attenzione e la preoccupazione sono dirette esclusivamente a mia figlia”. Insomma, la Biancardi intende affrontare la situazione in un secondo momento.

Fatto sta che Neymar non solo l’ha tradita, ma a quanto pare è anche venuto meno alle condizioni che la compagna gli aveva imposto: il calciatore è autorizzato a fare sesso con altre donne, purché usi discrezione, indossi il preservativo e non le baci mai in bocca. Come minimo Neymar non ha rispettato quest’ultima condizione, dato che è stato beccato dai paparazzi.