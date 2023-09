Milan, basta una "fuga" di Leao: superato il Verona senza brillare

23 settembre 2023 a

Al Milan basta una "fuga" di Leao per battere il Verona e tornare alla vittoria, dopo il pokerissimo rimediato dall'Inter nel derby e l'inconcludente 0-0 in Champions League contro il Newcastle. Una distrazione è stata fatale agli ospiti, che dopo appena 8' hanno spalancato la via della rete a Leao, che non si è certo fatto pregare: con un'accelerazione delle sue è arrivato davanti a Montipò e lo ha battuto senza problemi.

Milan che si è presentato a San Siro con diversi cambi, di formazione e di modulo: la difesa a tre è una novità per Stefano Pioli, che evidentemente sta esplorando nuove soluzioni dopo la batosta nel derby e le conseguenti critiche. I rossoneri non hanno disputato una partita indimenticabile, ma sono stati abbastanza solidi. Il Verona può recriminare per una parata importante di Sportiello, che ha negato a Folorunsho la rete del pareggio. Nella ripresa gli ospiti hanno creato un paio di occasioni interessanti, ma nel finale sono stati soprattutto i padroni di casa ad avere le migliori possibilità di segnare.

È qui che è entrato in gioco Montipò che, nonostante la sconfitta, si è confermato uno dei portieri più in forma della Serie A: è stato decisivo su Pulisic e soprattutto su Jovic, tenendo in piedi le residue speranze del Verona. Alla fine però per il Milan sono comunque arrivati tre punti importanti, che lo proiettano a quota 12, a pari punti con l'Inter in attesa della sfida dei nerazzurri in casa dell'Empoli.