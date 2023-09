Gp Giappone, dominio-Verstappen: Red Bull, è già titolo costruttori. Leclerc quarto

24 settembre 2023 a

Max Verstappen conquista il Gp del Giappone, 16ma prova del mondiale di F1. Il pilota campione del mondo della Red Bull si riscatta dopo il passo falso del Gp di Singapore, e si impone dal primo all'ultimo giro sul tracciato di Suzuka precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che conquista a 22 anni il suo primo podio in carriera, Ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc che precede la Mercede di Lewis Hamilton, sesto posto per Carlos Sainz. A chiudere la top ten Russell, Alonso, Ocon e Gasly. Per Verstappen è la 13ma vittoria stagionale su 16 Gp, trionfo in virtù del quale la Red Bull vince matematicamente il campionato costruttori.

"È stato un week-end incredibile, vincere qui è grandioso. La macchina ha funzionato con ogni mescola, ringrazio tutti coloro che lavorano con me. Solo in partenza ho avuto troppo spinning poi la gara è stata tranquilla", ha commentato Verstappen dopo l'ennesima gara vinta e cannibalizzata.

Per la Ferrari ha parlato il team-principal, Frederic Vasseur: "Non siamo pienamente soddisfatti per un quarto ed un sesto posto ma era difficile fare meglio. Oggi la strategia è stata adeguata ed i punti sono stati positivi però l'obiettivo è avvicinare la Mercedes. Il feeling tra Leclerc e la macchina non è mai mancato, sarà una battaglia molto combattuta, in futuro, con McLaren e Mercedes", ha concluso il boss di Maranello.