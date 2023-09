Juve, l'autogol di Federico Gatti? Doppia sciagura: cosa forse non avete notato

24 settembre 2023 a

Una serata da incubo per la Juventus, battuta 4-2 dal Sassuolo. Una partita-horror, con gli errori di Szczesny e il clamoroso autogol di Gatti, roba buona per Paperissima (autogol viziato da uno sciagurato passaggio proprio del portiere). Allegri e i suoi avevano la possibilità di passare una notte primi soli in classifica, ma al contrario ne escono con le ossa rotte. E inesorabilmente si riapre il processo alla squadra e al mister.

Come detto, l'episodio più iconico, in negativo, è quello arrivato nel finale: l'autogol di Federico Gatti, appunto, e il diluvio di sfottò, non solo sui social, che ne è seguito. Autogol che ha chiuso la partita quando ancora la Juve sperava di strappare un pareggio. Autogol francamente non accettabile in Serie A.

Già, perché Gatti ha violato alcuni dei "principi sacri" del calcio, che valgono anche nelle partitelle tra amici. Uno su tutti: un retropassaggio diretto verso lo specchio della porta, circostanza che ogni mister chiede di evitare, sempre. Peggio ancora se il portiere, come nel caso di Szczesny, non è tra i pali. Un errore fragoroso, la faccia di Gatti stava lì a dimostrarlo. Un errore che, per certo, lascerà il segno.