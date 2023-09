Juve, il raptus di Federico Chiesa dopo il gol: Allegri nel mirino

24 settembre 2023 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 24 settembre, alla disastrosa partita della Juventus in trasferta contro il Sassuolo. Un ko per 4-2 segnato dai disastri di Szczesny e Federico Gatti, una partita sciagurata che, inevitabilmente, fa ripartire il processo dei tifosi a mister Massimiliano Allegri, da sempre molto contestato.

Una partita che ci ha lasciato in eredità parecchie immagini indimenticabili, la prima papera di Szczesny e l'autogol di Gatti su tutti. Ma non solo. Già, perché la Juventus ha avuto un sussulto, un momento di gioia, il gol di Federico Chiesa del temporaneo 2-2, prima del tracollo finale. In quel momento i bianconeri, seppur per poco, ci hanno creduto, pensavano di poter vincere.

Juve, l'autogol di Federico Gatti? Doppia sciagura: cosa forse non avete notato | Video

Ed è proprio dopo quel gol che è accaduto qualcosa di curioso. Il punto è che Allegri stava per sostituire proprio Chiesa, il tutto dopo aver fatto uscire Dusan Vlahovic, protagonista di una partita opaca. E così, l'ex Fiorentina, dopo il 2-2 ecco che non solo, come tutti hanno notato, è andato a festeggiare proprio con Vlahovic, che aveva il muso lungo in panchina. A stretto giro Chiesa infatti ha raggiunto anche mister Allegri, strattonato con forza, quasi con rabbia, per festeggiare il pareggio. Certo, un gesto che non voleva essere ostile, eppure un gesto che tradisce un certo tasso di nervosismo. Se la palla fosse uscita dal campo prima della rete, infatti, Chiesa avrebbe lasciato campo a Milik.