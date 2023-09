Juve, "l'autogol di Gatti? Come stanno le cose": bomba-Montolivo, caos bianconero

24 settembre 2023 a

a

a

Disastro-Juventus, una partita horror quella persa in trasferta per 4-2 contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri e i suoi potevano essere primi in classifica per una notte, ma il verdetto è stato diametralmente opposto: i bianconeri si sono sciolti, una prova imbarazzante.

Protagonisti in negativo, su tutti, Federico Gatti col clamoroso autogol del definitivo 4-2 nei minuti finali e Szczesny, protagonista di una disastrosa papera, di un altro errore in ribattuta costato un altro gol e anche autore dello sciagurato passaggio che ha innescato l'autogol di Gatti.

Scene da Paperissima, insomma, per la Juventus. Per Gatti e Szczesny il voto più gettonato è stato tre. Già, tre in pagella. Bocciatura totale. E a fare il punto su quanto accaduto, nel post-partita su Dazn, ci pensa Riccardo Montolivo.

Clamoroso tracollo Juve, una partita orribile. Schiantata dal Sassuolo, si riapre il processo ad Allegri

Nel dettaglio, l'ex Milan ha analizzato l'azione che ha portato al rovinoso autogol finale. E secondo Montolivo gran parte delle responsabilità devono ricadere su Szczesny. "È un episodio sfortunato, che Gatti doveva gestire in maniera diversa. Però quello è un errore tecnico. L’errore di concetto è che Szczesny non deve batterla quella punizione, non deve lasciare l’area di rigore se vuole impostare. Se batti quella punizione, che la stava tirando Fagioli, devi tirare lungo e non metterti ad impostare", conclude Montolivo. Insomma, per il portiere bianconero... sempre peggio.