Sarri umiliato da Lotito nello spogliatoio Lazio: "Basta, dovevi farlo"

Il pari in extremis con l’Atletico (con gol di Provedel), quello deludente contro il Monza. Per la Lazio quella di sabato è la partita dai grandi nervi. La squadra biancoceleste è quintultima in classifica dopo le prime cinque giornate di campionato con soli quattro punti, frutto del pari di sabato scorso e della vittoria a Napoli, a fronte di tre sconfitte incassate con Lecce, Genoa e Juventus.

Insomma, la squadra finora è una lontana parente di quella vista l’anno scorso, che ha chiuso seconda in campionato dietro al Napoli. Maurizio Sarri non capisce cosa hanno i suoi: "È difficile comprendere l'involuzione dei vecchi, a meno che l'anno scorso non abbiano fatto il 105%", è il sospetto di Sarri, che contiene il timore che gente come Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson.

I nuovi acquisti del mercato estivo non stanno rendendo al massimo. Ovvero Castellanos, Kamada, Isakson, Guendouzi, Rovella e Pellegrini. L’addio di Milinkovic-Savic, volato in Arabia, pesa molto a centrocampo. Il presidente Claudio Lotito non può accettare un rendimento di questo tipo e sabato scorso, al fischio finale di Abisso, si è fiondato negli spogliatoi per aspettare i giocatori che nel frattempo erano andati sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi. Le successive urla del numero uno biancoceleste si sono sentite chiaramente dallo spogliatoio, come riferisce Il Messaggero: "Svegliatevi, basta con questo atteggiamento!”.

Poi le critiche di Lotito avrebbero riguardato anche Sarri: "Dovevi mettere Castellanos". Una vera e propria delegittimazione del tecnico agli occhi della squadra, mettendo becco in questioni tecniche e di gestione della rosa. Lotito voleva in campo il 24enne attaccante argentino (15 milioni più 4 di bonus), dall'utilizzo praticamente inesistente che ne ha fatto finora Sarri (appena 35 minuti distribuiti in 4 partite).