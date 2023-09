Milan, la "proposta indecente" di Mario Balotelli: "Sono pronto"

26 settembre 2023 a

Con l'addio ampiamente annunciato di Zlatan Ibrahimovic, il Milan non è ancora riuscito a trovare un vice Giroud. O, almeno, un giocatore che, all'occorrenza, possa non far rimpiangere il centravanti francese. L'assenza di un degno sostituto infatti si sta già facendo sentire. Troppi pochi gol segnati in un questo inizio di stagione sono un campanello d'allarme: qualcosa a Milanello non sta funzionando. L'unico a salvarsi è Rafael Leao, con le sue tre reti siglate in queste cinque giornate di Serie A. Gli ultimi arrivi del mercato estivo, Noah Okafor e Luka Jović, non hanno ancora del tutto convinto Stefano Pioli. Ma forza in soccorso del tecnico potrebbe arrivare un'ex conoscenza dei rossoneri.

Che fine ha fatto Mario Balotelli? L'ex enfant prodige del calcio italiano milita nel campionato turco, all'Adana Demirspor Kulübü. Ma non ha mai smesso di amare i colori rossoneri. Il centravanti italiano è riuscito a coronare il sogno di vestire quella maglia nella stagione 2013-14 mettendo a referto 26 gol in 43 partite prima di fare un breve ritorno nell'annata 2015-16 con 20 presenze e una sola rete all'attivo. Poi tante, tantissime squadre incontrate nel suo cammino calcistico: dal Nizza al Syon, passando per il Brescia e il Monza di Silvio Berlusconi.

Supermario ha parlato della sua squadra del cuore ai microfoni di TvPlay, ironizzando anche su un suo possibile ritorno in maglia rossonera. "Serviva un giocatore più giovane? Eccomi qua (ride, ndr) – scherza l'attaccante azzurro -. Il problema del Milan è che i giocatori giovani che prendi poi si devono confrontare con San Siro che non è uno stadio come gli altri, servono giocatori di personalità".