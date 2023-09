De Laurentiis indagato, ecco cosa rischia il Napoli

26 settembre 2023 a

Dall’entourage di Aurelio De Laurentiis fanno sapere che il presidente è tranquillo dopo è risultato indagato a Roma per falso in bilancio. Il caso è sempre quello dell’acquisto di Victor Osimhen, effettuato nel 2020 dal Lille per 71 milioni di euro. L’affare era finito nel mirino della giustizia sportiva, che ha però assolto il Napoli sia in primo che in secondo grado. I pm partenopei hanno invece continuato a indagare e ora hanno trasmesso il fascicolo ai colleghi della Capitale.

L’operazione che ha portato Osimhen a Napoli è stata piuttosto sospetta: il club ha pagato direttamente 51 milioni, mentre i restanti 20 li ha tirati fuori dalle valutazioni dei cartellini del portiere Karnezis e di tre giovani calciatori, dei quali si sono perse le tracce. Proprio la valutazione dei tre ragazzi ha attirato l’attenzione dei pm, che stanno ancora cercando di fare chiarezza. È prematuro ipotizzare qualsiasi sviluppo, ma in teoria cosa potrebbe rischiare il Napoli?

Per quanto concerne l’aspetto sportivo, gli articoli di riferimento del codice di giustizia federale sono due: il numero 4 e il numero 31. Nel primo rientra l’osservanza di principi di lealtà, correttezza e probità, nel secondo le violazioni in materia gestionale ed economica. De Laurentiis rischierebbe un’inibizione di un mese e il club una penalizzazione in classifica. Si tratta però di uno scenario estremo, che al momento è difficilmente ipotizzabile.