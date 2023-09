Osimhen, il video del Napoli che lo umilia: "Danno gravissimo"

27 settembre 2023 a

a

a

Rapporti sempre più tesi tra il Napoli e Victor Osimhen. Dopo la lite con il tecnico Rudi Garcia in occasione della sostituzione nel match di domenica contro il Bologna, in serata l’agente dell’attaccante Roberto Calenda ha attaccato la società per un "filmato che deride Victor" pubblicato sul profilo TikTok del club campano che "è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato - denuncia l’agente - Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Osimhen".