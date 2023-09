Milan, ecco il rinnovo di Mike Maignan: "Cifra record", tam-tam impazzito

27 settembre 2023 a

Portiere indiscusso del Milan, nonostante i frequenti infortuni, Mike Maignan dovrebbe tornare in campo nel match di sabato in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri. Intanto la trattativa sul rinnovo del portiere francese, per adeguare l'attuale contratto in scadenza a giugno 2026, è iniziata ed entrambe le parti stanno trattando. Secondo Calciomercato.com, i primi contatti sono stati conoscitivi. Le parti hanno espresso ampia soddisfazione reciproca e c'è il desiderio di andare avanti. Il Milan vuole prolungare il contratto di Maignan fino al 2028, l'entourage punta a un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti all'anno (rispetto ai 2,8 milioni attuali). I prossimi summit saranno importanti per entrare nei dettagli economici, ma la trattativa è iniziata.

Arrivato due anni fa dal Lille per 15,4 milioni di euro, Maignan, 28 anni, è riuscito subito a far dimenticare Gigio Donnarumma, passato al Psg a parametro zero due estati fa. Attualmente è fuori per un infortunio muscolare alla coscia e Pioli non lo ha convocato nel turno infrasettimanale a Cagliari, ma conta di riaverlo a disposizione contro la Lazio.

A Cagliari anche Davide Calabria e Theo Hernandez

Se Maignan contro il Cagliari non ci sarà così come Luka Jovic, non convocato per recuperare la forma a Milanello, ci sono però due ritorni tra i rossoneri, pronti alla sfida della Domus Arena: quelli di Davide Calabria e Theo Hernandez. Il secondo sarà sicuramente titolare sulla fascia sinistra, il primo partirà dalla panchina e lascerà ancora spazio ad Alessandro Florenzi.