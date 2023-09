La Roma è scoppiata: prende 4 gol dal Genoa, Mou adesso trema

28 settembre 2023 a

a

a

Allarme rosso in. casa Roma: i giallorossi cadono a Marassi con Genoa. Un 4-1 sonoro quello del grifone che di fatto mette a rischio la panchina di Mourinho.

A quanto pare l'arrivo di Lukaku non è servito a molto, la squadra è apparsa sfilacciata e in balia dell'avversario. Al '5Llorente chiude in ritardo sull’assist di Strootman per Gudmundsson e il Genoa passa davanti. La Roma poi trova il pareggio con l'asse Spinazzola-Cristante ma è solo un momento di disattenzione del Genoa.Nel finale di tempo, Gudmunsson si beve tre avversari e serve Thorsby: assist per Retegui e 2-1. Nella ripresa la Roma crolla. Lukaku si vede annullare il 2-2 per fuorigioco e i giallorossi incassano il 3-1 su calcio d’angolo, con Rui Patricio davvero in crisi.. Il 4-1 di Messias, al suo debutto, ha dato al Genoa una serata da sogno.

Adesso in casa giallorossa si apriranno i processi e di certo Mourinho chiederà rinforzi per la prossima sessione di mercato. Ma a rischiare il posto potrebbe essere proprio lui che da tempo appare ormai lontano dall'entusiasmo che aveva portato sulla sponda del Tevere giallorossa al sua arrivo con la vittoria della Conference league e la finalissima di Europa league. Ora tutto è cambiato.