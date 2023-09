Inter, Inzaghi stravolge tutto dopo il Sassuolo: chi manda in campo

29 settembre 2023 a

La sconfitta con il Sassuolo fa male, ma l’Inter ha subito la possibilità di rilanciarsi contro la Salernitana. Ma dato che martedì c’è la sfida di Champions League a San Siro contro il Benfica, Simone Inzaghi opterà per il turnover anche per la sfida dell’Arechi contro la squadra di Paulo Sosa, come fatto mercoledì contro la formazione emiliana di Dionisi. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con quattro-cinque cambi rispetto a mercoledì sera, compreso Lautaro Martinez che sin qui non ne aveva mai saltata una. Davanti ci sarà l’atipica coppia d'attacco formata da Alexis Sanchez, fischiato a fine gara, e Marcus Thuram. Se il francese garantisce fisicità, allunghi e imprevedibilità alla manovra, Sanchez dovrà trovare il modo giusto per integrarsi. Importante sarà dunque imbeccarli, con Mkhitaryan e Barella che non rifiatano e sono chiamati agli straordinari.

Dentro anche Pavard, de Vrij e Carlos Augusto

Contro la Salernitana, partiranno dal primo minuto Pavard (sempre in panca perché Darmian al momento è intoccabile per Inzaghi), de Vrij e Carlos Augusto, entrati nel secondo tempo contro il Sassuolo: avranno un'occasione in più per mettersi in mostra. Out invece Davide Frattesi, per il problema muscolare che lo terrà fermo per almeno un paio partite. In porta ci sarà ancora Sommer, che partirà titolare nonostante l’errore nel turno infrasettimanale: in particolare la palla finita sotto al corpo nel gol dell’1-1 di Bajrami (non c’è invece stato nulla da fare sul 2-1 di Berardi). Possibile infine vedere in campo anche Klaassen, che Inzaghi immagina seconda punta aggiunta (a maggior ragione con l'infortunio di Arnautovic). Tra i nuovi è quello che sinora ha avuto meno spazio di tutti.