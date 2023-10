Milan, ecco il vice-Theo: chi arriva a gennaio, occhio al colpo

02 ottobre 2023 a

Terzino intoccabile sulla fascia sinistra rossonera, Theo Hernandez ha giocato tutte le sfide di stagione eccezion fatta per la sfida contro il Verona, dove è rimasto a riposo per smaltire un lieve affaticamento muscolare. Piccoli segnali di stanchezza di un giocatore stra-impiegato in questi anni da Stefano Pioli, che ora però avrebbe bisogno di un’alternativa che possa farlo rifiatare in qualche sfida. Per questo Moncada e Furlani si guardano intorno e, secondo Relevo, avrebbero avviato dei contatti con gli agenti di Juan Miranda, difensore del Betis Siviglia.

Miranda-Milan, trasferimento a gennaio? Con un piccolo conguaglio…

Alcuni giorni fa, secondo il sito web, ci sarebbero state alcune telefonate tra la dirigenza rossonera e l’AC Talent, ovvero l’entourage del classe 2000 spagnolo. La volontà del Betis è quella di rinnovare il contratto in scadenza al giocatore spagnolo, per non perderlo a zero. Con un’offerta adeguata, il giocatore potrebbe già trasferirsi a Milano nel prossimo mercato di gennaio, dietro a un piccolo compenso economico.

Chi è Juan Miranda

Terzino di gran spinta e dal fisico esplosivo, Miranda è molto forte nei colpi aerei nonché disciplinato, anche per quanto riguarda la fase difensiva. Può essere utilizzato anche in una difesa a tre come centrale. Nella Liga spagnola ha giocato cinque partite finora, non trovando reti né assist, che sono state rispettivamente tre e due l’anno scorso in campionato. Mentre in Europa League, sempre la precedente stagione, sono stati tre i gol in sette presenze.