Inter, voci clamorose su Pavard: di cosa sono convinti tutti

Benjamin Pavard è stato autore di un’ottima prova a Salerno. Dopo la gara da titolare a Empoli, il difensore ha giocato tutta la partita contro la formazione di Paulo Sosa, convincendo tutti. Secondo La Gazzetta dello Sport "è in crescita impetuosa sia dal punto di vista tecnico che nella leadership. Ruoteranno tutti, ma all’Inter sono convinti che il francese lo farà un po’ meno degli altri”.

Arrivato a fine estate dal Bayern Monaco, è sempre partito dalla panchina prima della sfida dell’Arechi nei confronti di Matteo Darmian, che ha sempre convinto quando è stato chiamato in causa. Il francese ha atteso e nel frattempo ha recuperato la condizione, non al top prima del suo arrivo a Milano.

Intanto Pavard ha dedicato un pensiero al suo compagno di squadra Lautaro Martinez, autore del poker contro la Salernitana da subentrato (mai nessuno era riuscito in questa impresa in campionato). Per il francese, il Toro “è un attaccante di classe mondiale, lo dimostra anno dopo anno e lo dimostrerà ancora — le sue parole —. È un leader ed è il nostro capitano. Spero che prolunghi la sua avventura all'Inter e sono molto felice di essere compagno di squadra di un giocatore del genere". Così in un'intervista a Rai Sport il difensore francese ex Bayern: "Il mio obiettivo all'Inter? Voglio vedere la seconda stella sulla maglia. Giocherò ogni competizione per vincere perché questo è il mio modo di essere”.

Pavard: “Qui per vincere titolo, gioco sempre per vincere”

Poi Pavard ha concluso sul perché ha scelto l’Inter dopo l’esperienza al Bayern Monaco: "Sono qui per vincere titoli — le parole del terzino della Nazionale francese — voglio la seconda stella sulla maglia. Giocherò ogni competizione per vincere, è il mio modo d'essere. Sono qui per vincere".