Allegri sotto accusa, "ma cosa fai?": caos nello spogliatoio Juve

02 ottobre 2023 a

“Sono soddisfatto della prestazione e del punto fatto, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo verticalizzare di più ma i ragazzi sono stati bravi”. Sono le parole di Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 di Atalanta-Juventus, che allontana i bianconeri (ora 14 punti) dalle prime due posizioni occupate da Inter e Milan, appaiate a quota 18. La Dea di Gian Piero Gasperini, invece, è quinta con un punto in meno della Vecchia Signora. Per la Juve è il secondo pari dopo quello in casa con il Bologna, oltre a una sconfitta e a quattro vittorie.

Il papà di McKennie sui social: “Metti McKennie a centrocampo!”

Ma al di là delle solite critiche social che gli sono arrivate, Max Allegri è stato interessato anche dalle critiche del padre di Wenston McKennie, John, che ha attaccato il livornese su X (ex Twitter) e con poche parole ha detto come deve giocare la Juventus secondo il suo punto di vista: "Metti McKennie a centrocampo! Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni!”. Secondo papà McKennie, suo figlio sarebbe non da mettere sulla fascia dunque, dove dovrebbe agire invece l’ex Lilla.

Weah titolare contro Lecce e Atalanta. Poi il posto perso…

Lo statunitense sembrava destinato a partire in estate, ma alla fine è riuscito a ritagliarsi un posto in bianconero dopo essersi preso il posto di Weah, che avrebbe dovuto essere il sostituto di Juan Cuadrado sulla corsia di destra. Il numero 16 ha finora giocato in stagione tutte le partite, e nelle ultime cinque gare è sempre partito titolare. McKennie ha anche servito un assist nella vittoria interna con la Lazio, giocando sempre da esterno destro, una posizione per lui abbastanza inusuale. Weah, che era stato titolare nelle prime 2 giornate, ha giocato solo una manciata di minuti contro Lecce e Atalanta.