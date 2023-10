Mondiali 2030 in sei nazioni? Perché l'Italia rischia di restare ancora fuori

Fabrizio Biasin 05 ottobre 2023 a

Hanno assegnato i Mondiali del 2030, si portano avanti. Non è ancora ufficiale ma praticamente sì. Ad ospitarli il trittico Marocco, Spagna, Portogallo, altro “tris” dopo Canada-Messico-Usa 2026. Si torna dalle parti di Madrid dopo il Mundial 1982 e la cosa ovviamente ci rimanda a splendidi ricordi ormai lontani. Per l’Africa, invece, sarà la seconda volta dopo Shakira 2010.

Giusto per non farsi mancare nulla si giocherà anche in Argentina, Uruguay e Paraguay: ospiteranno la prima partita delle rispettive nazionali prima di planare dall’altra parte dell’Atlantico. Il tutto per celebrare al meglio il “Mondiale del Centenario”. Ah, le sei nazioni che ospitano le partite saranno qualificate di diritto. Ecco, vediamo di presentarci almeno ’stavolta.