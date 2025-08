Swiatek, schiaffo a Sinner: "Vorrei essere più come Alcaraz"

Non solo la sua sorprendente “passione” per la pasta yogurt e fragole, dato che in una intervista con Tva Sports Iga Swiatek ha deciso di aprirsi ancora, mettendo da parte la sua abituale riservatezza. La campionessa polacca ha parlato di ispirazioni, pressioni e momenti difficili, svelando anche la grande stima che nutre per Carlos Alcaraz. "Mi colpisce il modo in cui affronta le partite — ha detto —. Dice spesso che l’obiettivo è divertirsi in campo, e questo mi ha fatto riflettere. A volte, presa dalla competizione e dalla pressione esterna, dimentico perché ho iniziato a giocare a tennis", ha raccontato Swiatek, riconoscendo che per lei l’aspetto lavorativo tende a prevalere sul puro divertimento.

E ancora, chiamata a scegliere che tennista preferirebbe essere, più Alcaraz o più Jannik Sinner, spiega: “Vorrei essere più come Carlos, devo ammettere che da questo punto di vista è stato una grande ispirazione per me. Dice sempre che per lui la cosa più importante in campo è quella di divertirsi, ed è una cosa che a volte dimentico. Quando la pressione in campo e fuori comincia a diventare importante, devi ricordarti di quella ragazzina che ha cominciato a giocare a tennis, invece di pensare di vincere per qualcuno. Provo anche io a fare lo stesso, anche se la mia testa va più sull’aspetto lavoro”, ha rimarcato la Swiatek.