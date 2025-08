Vincenzo De Luca attacca FdI? Ecco cosa vuole nascondere

Qualcuno fermi Vincenzo De Luca. Nella sua personale estate rovente, il presidente della Regione Campania – fatto fuori dalla legge sul terzo mandato - ha trovato un nuovo bersaglio: Maria Rosaria Campitiello, dirigente del ministero della Salute e responsabile nazionale della prevenzione. In appena due giorni, De Luca l’ha attaccata due volte in pubblico, accusandola prima di incompetenza tecnica e poi di essere il frutto di una presunta parentopoli interna a Fratelli d’Italia. Un affondo che si consuma sullo sfondo di un sistema sanitario regionale disastrato, afflitto da problemi strutturali che difficilmente si risolvono con una conferenza stampa o un affondo polemico. L’ultimo attacco dello Sceriffo (assai poco gentleman) è arrivato ieri. «Sul West Nile non c'è emergenza, ma la cosa che deve invece farci preoccupare è che noi abbiamo come interlocutore nazionale di fronte a una possibile epidemia la professoressa Campitiello, totalmente inadeguata e impreparata per un ruolo così importante, assunta per ragioni di clientelismo politico, per via di parentele».

QUANTI ATTACCHI

Il giorno prima, in occasione di una presentazione scientifica all’Università Vanvitelli, De Luca aveva già attaccato la professionista, accusando il governo nazionale di «ricattare» la Campania, impedendole di uscire dal piano di rientro sanitario. Un’accusa che la Campitiello, presente in sala, aveva rigettato con una risposta misurata e decisa: «Con simpatia ascolto i suoi show, se il presidente ritiene che sia un ricatto politico del governo lo invito a denunciare. Se la Campania può uscire dal piano di rientro, lo dimostrerà il 4 agosto, altrimenti dovremmo aspettare un po’ di tempo». E, di fronte alle rimostranze del governatore Pd, lei non si è lasciata intimidire: «Io sto sul piano tecnico, in ogni caso il 4 agosto vedremo».

Che lo Sceriffo abbia voluto mettere le mani avanti? Che la sanità campana sia allo sfascio non è certo una novità. E nessuno ha mai assunto toni così critici nei confronti del ministero della Salute e dei suoi alti esponenti. Come conferma anche il professor Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «Sono anni che collaboro col Dicastero», spiega al nostro giornale, «e ho trovato, in questa nuova governance, che va dal ministro al sottosegretario, a tutti i dirigenti, un modello molto efficiente ed efficace. Quindi l’esperienza fino ad oggi è positiva e fatta con professionisti competenti». Peraltro, il paradosso più evidente degli attacchi scomposti di De Luca è che la Campitiello non risulta direttamente coinvolta nella valutazione del piano di rientro sanitario.