Lorenzo Bonicelli, "danno neurologico" dopo la caduta agli anelli

Dopo un consulto con i medici tedeschi e una analisi dello stato clinico attuale, sottolinea Repubblica.it, è emerso che "Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile".

"Il ventitreenne della Ghislanzoni Gal di Lecco - spiega in un comunicato la Federginnastica italiana - è in buone condizioni generali, ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia. Sarà necessaria almeno una ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni. Il prof Ferretti che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il presidente federale Andrea Facci – il quale a sua volta, domenica scorsa, aveva fatto visita a 'Bonni' per accertarsi personalmente delle sue condizioni di salute – e ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni".

Pochi giorni fa la fidanzata del ginnasta Lisa Rigamonti, che assiste il ragazzo a Essen insieme a papà Simone e mamma Vania, aveva rivelato che "la vita di Lorenzo purtroppo cambierà completamente" invitando amici, colleghi e tifosi a manifestargli tutto l'affetto e il calore possibile in questi giorni difficilissimi e di grande angoscia.