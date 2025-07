Giovanbattista Cutolo, la madre candidata con la Lega

Daniela Di Maggio si candida con la Lega. La mamma di Giovanbattista Cutolo - il musicista 24enne ucciso a colpi di pistola a Napoli la sera del 31 agosto 2023, mentre si trovava con la fidanzata presso una paninoteca in Piazza Municipio -, è entrata a far parte del Carroccio. L'annuncio è arrivato in Senato, nel corso di una conferenza stampa di presentazione di tre proposte di legge sulla sicurezza del partito di Matteo Salvini. Lo stesso vicepremier ha ufficializzato la candidatura di Di Maggio, presente anche lei in sala. Il leader della Lega ha donato alla signora la spilletta della Lega, l'Alberto da Giussano, ricambiato da un ciondolo di corno rosso, tipico amuleto scaramantico napoletano. "Ne ho davvero bisogno - ha scherzato il vicepremier - magari me lo porto pure in Cassazione...".

"I napoletani che vogliono cambiare - ha detto Salvini - hanno in Daniela di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche formando tanti giovani è qualcosa di bello quindi ringrazio Daniela, la ringrazio per aver scelto la Lega: è una opportunità che mette a disposizione per portare in Regione la vita vera e un'esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio. Sono contento".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:38799852]]

Nel frattempo la Lega ha illustrato le tre proposte di legge sulla tutela delle vittime della criminalità. Tra le misure, lo stop all'istigazione a delinquere a danno dei minori, prevedendo punizioni severe per chi celebra la criminalità organizzata invitando i ragazzi ad aderire o suscitando emulazione, anche se con l'arte e la musica; oscuramento dei profili social di indagati e condannati per reati ostativi, scoraggiando la propaganda di personaggi che inneggiano al crimine; istituzione della figura del Garante delle vittime della criminalità organizzata e le loro famiglie, per tutelarle e garantire loro giustizia.