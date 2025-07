Sinner, "passo dopo passo": la foto fa impazzire l'Italia

Forse non è ancora finita. Dopo 4 ritiri consecutivi dagli ultimi tornei Atp a cui era iscritto, Matteo Berrettini stupisce tutti e apre il cuore degli appassionati di tennis italiani pubblicando sui social una foto a sorpresa.

Una botta di speranza, quella rappresentata dal selfie in compagnia dell'amico Jannik Sinner. Il "Martello" romano, 29 anni compiuti lo scorso 12 aprile, salterà anche il torneo di Cincinnati dopo aver rinunciato alle prove di Gstaad, Kitzbuehel e Toronto. Un fforfait che aveva messo in allerta molti nel mondo della racchetta: la voce più ricorrente negli ultimi giorni era quella di un Berrettini vicino al ritiro. Troppo ricorrenti gli intoppi fisici per quello che nel gennaio del 2022 era arrivato al numero 6 della classifica mondiale e che in carriera è arrivato in finale a Wimbledon nel 2021 vincendo per due volte il Queen's. Fino all'esplosione di Sinner, Matteo era considerato di gran lunga il miglior uomo del tennis italiano, poi i guai fisici lo hanno appiedato. Nel 2024 il ritorno e la faticosa risalita, fino all'attuale numero 57 del ranking Atp, ma nuovamente in discesa.

Ora, però, il colpo di scena: Matteo posta sui social una foto nella quale è ritratto, sorridente, a fianco di Jannik dopo un allenamento congiunto svolto a Montecarlo. "Step by step with the best", ovvero "Passo dopo passo col migliore", ha scritto Berrettini a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il tutto lascia ben sperare per il ritorno sulla scena del giocatore capitolino, in vista soprattutto degli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, al via il 24 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.