Donnarumma, incubo Newcastle: errore sul gol, immagine impietosa

05 ottobre 2023





Dominato nel gioco dal Milan nella prima giornata di Champions, autentica dominatrice contro un Psg in difficoltà. Il Newcastle di Eddie Howe è l’autentica sorpresa del Gruppo F. Con il 4-1 alla squadra di Luis Enrique, i Magpies sono ora in testa al girone con quattro punti, davanti ai parigini (3), al Milan (2, dopo lo 0-0 di Dortmund) e Borussia (1).

Uno degli uomini chiave della vittoria di mercoledì sera al St. James Park è stato Sandro Tonali, che non ha trovato il gol ma è stato autore di una grande partita, nella sfida tutta tra ex rossoneri con Gigio Donnarumma.

Lo stesso che dopo la partita ha detto: ”Ci siamo parlati, ha fatto due miracoli nel primo tempo sui due gol ma che non sono bastati per la nostra troppa voglia – ha spiegato – È difficile anche per un portiere come lui che ti salva di tutto".

L'ex centrocampista dei rossoneri non può far altro che parlare benissimo di Donnarumma, seppure conti l’errore nel terzo gol del Newcastle, quando il portiere si è abbassato troppo in ritardo non trattenendo il bolide dalla destra di Longstaff.

Tonali lo ha comunque difeso: “Ci siamo parlati anche dopo la partita è un bravo ragazzo e un amico con cui ho giocato al Milan e con cui gioco in Nazionale – ha aggiunto l’ex centrocampista del Brescia –. È un ragazzo che ha dimostrato anche di oggi di essere forte soprattutto con quelle due grandi parate". Insomma, per Gigio un’altra notte no così come per il suo Psg, che in Ligue 1 è solo quinto mentre in Champions ha perso incredibilmente la vetta dopo il 2-0 della prima giornata al Borussia Dortmund.