Josè Mourinho "verso l'esonero": terremoto a Roma, chi gli frega la panchina

L'avventura di José Mourinho in maglia giallorossa potrebbe già essere vicina alla parola fine. Nonostante le vittorie conquistate contro Frosinone e Servette, il presidente della Roma non sarebbe affatto soddisfatto del lavoro del portoghese in questo inizio di stagione. In sette partite di campionato, la squadra della Capitale ha accumulato solamente otto punti, che gli valgono il 13esimo posto in classifica. Troppo poco per una squadra che ambisce a giocare la prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe arrivato un ultimatum: se l'ex Inter dovesse perdere anche contro il Cagliari, potrebbe essere esonerato. E lo stesso Dan Friedkin avrebbe già pronto il suo sostituto.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, il patron giallorosso avrebbe voluto esonerare lo Special One già dopo la brutta sconfitta contro il Genoa, punto di rottura dal quale sembra difficile poter tornate indietro. Soltanto la mediazione del direttore generale Tiago Pinto ha evitato di far saltare la panchina che comunque continua a essere traballante. La società, mai come quest'anno, ha investito ingenti risorse economiche per migliorare il tasso tecnico della squadra di Mourinho. Basti pensare a Romelu Lukaku, atterrato a Roma con l'aereo pilotato proprio da Friedkin. Un gesto che mostra come il presidente, al di là "dell'americanata", ha voluto metterci la faccia nell'ultima campagna acquisti estiva.

In caso di sconfitta contro il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri, la società vuole farsi trovare pronta. L'erede del portoghese potrebbe essere Hans-Dieter Flick, ex commissario tecnico della Germania sollevato dal suo incarico da poche settimane dopo il KO contro il Giappone. I pensieri sul nuovo allenatore non fanno che aumentare le pressioni sul giallorosso che verrà messo alla prova prima di questa sosta per le nazionali, possibile spartiacque della stagione.