La Roma torna magica: poker al Servette. E l'Atalanta espugna Lisbona

La Roma si riprende la scena. E lo fa in Europa League con una sonora vittoria sul Servette per 4-0. Sono alle spalle le poco convincenti prestazioni in campionato, i giallorossi in Europa parlano un’altra lingua e sanno creare gioco e occasioni per tutti e novanta minuti. Al 21esimo del primo tempo rete di Romelu Lukaku. Palla persa sanguinosa del Servette, Celik crossa al centro per il belga che, con una conclusione sporca, batte Frick. La Roma controlla continua bombardare la porta degli svizzeri senza sosta.

Ma il Servette comunque si affaccia spesso nell’aera giallorossa. La Roma va negli spogliatoi con un vantaggio esiguo e così a inizio secondo tempo trova subito il raddoppio che mette la partita sul binario di una vittoria facile per tre punti preziosi in classifica. Al 46esimo rete di Andrea Belotti. Pellegrini di testa prolunga per il Gallo che, con il sinistro, batte Frick in uscita. Passano solo sei minuti e la Roma cala il tris. Al 52esimo rete di Lorenzo Pellegrini. Cross di El Shaarawy per l'accorrente Celik, sponda al centro per il fantasista che, al volo, batte Frick sul suo palo. Il poker arriva pochissimi minuti dopo con Andrea Belotti che fa eplodere alla festa della Roma con una grande doppietta.

Angolo di Paredes, il Gallo in tuffo di testa insacca il poker giallorosso. Grande entusiasmo all’Olimpico e Mourinho ritrova la serenità Altra grande impresa quella dell’Atalanta che a Lisbona ha battuto per 2-1 lo Sporting iniziando così a blindare il passaggio del turno.