Mourinho rivela: "La più grande offerta mai avuta da un allenatore nella storia"

"Non parlo di situazioni ipotetiche, quello che posso dire è che tre mesi fa c’era quasi un dramma nel pensare che me ne potessi andare. A Budapest ho detto a tutti i giocatori che sarei rimasto, poi l’ho detto all’Olimpico ai tifosi e dopo qualche giorno ho dato la mia parola a Dan Friedkin. Durante le vacanze ho avuto un’offerta pazza di lavoro (30 milioni di euro l'anno all'Al Hilal) e l’ho rifiutata. Ora sembra che sono il problema, ma non lo accetto». José Mourinho passa all’attacco dopo le polemiche per il flop (4-1) col Genoa.



E alla vigilia del match con il Frosinone mette le cose in chiaro per il futuro e per le voci di un possibile divorzio: « Io sarò qui a lottare ogni giorno per squadra e tifosi, solo Friedkin potrà dirmi che è finita prima del 30 giugno».