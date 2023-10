Genoa-Milan, Alberto Zangrillo sbrocca in diretta tv: "Codardi o presa in giro"

08 ottobre 2023 a

Un finale pazzo, quello di Genoa-Milan, senza portieri e con il discusso gol di Pulisic negli ultimi minuti. Tre punti per i rossoneri e primo posto solitario in classifica. Ma i rossoblu protestano, eccome: il gol, secondo loro, era da annullare.

E tra chi alza la voce, con toni durissimi, ecco Alberto Zangrillo, il celebre medico che è anche il presidente del club, che esplode nel corso dell'intervista a Dazn: "Quello che è successo questa sera l’abbiamo vista tutti – premette –. O siamo dei codardi e ci prendiamo in giro tra di noi o analizziamo cosa è accaduto".

E ancora, Zangrillo aggiunge: "Ho il massimo rispetto di chi ha arbitrato questa sera – dice –. Tutti abbiamo visto che Pulisic si è aggiustato la palla con l’avambraccio". "Non ho bisogno che nessuno me lo spieghi, lo spieghi a qualcun altro – aggiunge molto irritato –, la ringrazio per la dotta lezione", replica al giornalista. Ma non è finita; "È una questione di rispetto nei confronti di 35mila persona, a volte è questione di buonsenso, qualcosa di difficile".

Pulisic regala la vetta al Milan, Genoa ko tra le proteste: Giroud fa miracoli... in porta

Un fiume in piena, il medico-presidente: "Ci si dovrebbe arrabbiare per invocare rispetto per i quasi 35mila che erano allo stadio. Gilardino non è qui perché così non si becca una squalifica". Il presidente rossoblu ribadisce poi il concetto: "Noi sempre soccombiamo e siamo più forti anche di queste cose. Siamo stati fermi per 2 minuti (parla del gol di Pulisic ndr), quando non c'è la certezza è sovrana la decisione dell'arbitro e quindi io mi inchino", conclude un furibondo Zangrillo.