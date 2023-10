Milan, gol di Pulisic? "Molti dubbi, nessuna telecamera": la spiazzante spiegazione di Rocchi

09 ottobre 2023 a

a

a

Il gol del Milan contro il Genoa era da annullare o no? Per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi i dubbi rimangono tanti. Cristian Pulisic sembra sì aggiustarsi la palla con il braccio, ma c’è chi pensa che ci sia più tocco di petto prima della girata valsa i tre punti alla squadra di Pioli. A ‘Open Var’, su Dazn, Rocchi ha parlato dell’episodio che ha portato a questa decisione da parte dell’arbitro Piccinini: “Non c’è nessuna certezza del tocco di braccio di Pulisic — ha commentato — mi rendo conto che l'azione lasci molti dubbi, non sono nato ieri e ho arbitrato anche io, ma non essendoci una telecamera che dia la sicurezza vale la decisione del campo. Cerchiamo sempre la verità, laddove non la trovi non devi andare a sensazione”.

"O codardi o una presa in giro": Genoa-Milan, Alberto Zangrillo sbrocca in diretta tv

Rocchi: “Chiamare l’arbitro al Var? Senza sicurezza ci si confonde”

Per Rocchi “la tecnologia ci ha dato una grossa mano, avremmo perso il rigore del Bologna contro l'Inter per esempio o altre due situazioni dentro a questa giornata — dice ancora l’ex fischietto toscano — noi insistiamo su arbitri che decidano, e ciò che è successo in Genoa-Milan è questo. Mandare l'arbitro al monitor? Lo devo mandare con la certezza, se tu lo chiami senza sicurezza lo confondi. La metodologia di lavoro è questa, poi a fine stagione tireremo le somme. Tu devi dare la certezza all'arbitro in campo”.

Pulisic regala la vetta al Milan, Genoa ko tra le proteste: Giroud fa miracoli... in porta

Rocchi sulla mancata stretta di mano tra Sacchi e Di Monte: “Situazione chiusa, le nostre arbitre integrate benissimo”

Il designatore ha infine parlato della mancata stretta di mano da parte dell’arbitro Juan Luca Sacchi e dell'assistente Francesca Di Monte in Lecce-Sassuolo. "Ne hanno già parlato il presidente Pacifici e gli interessati stessi — aggiunge Rocchi — La situazione è chiusa, chiara, mettiamoci una pietra sopra. Se continuiamo a parlare di questa cosa gli diamo ancor più risalto, se ne è già parlato abbastanza. Le nostre ragazze fra l'altro sono integrate benissimo e sono loro stesse a dirmi sempre di trattarle come tutti gli altri”.