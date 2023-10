Tonali umiliato dall'allenatore avversario: dito puntato, caos in Premier

09 ottobre 2023 a

Per una volta i fotografi sono stati più bravi dei registi, immortalando un momento che è sfuggito alle telecamere. Dagli scatti si vede Sandro Tonali che, dopo aver subito un fallo, viene deriso dall’allenatore avversario: David Moyes mastica amaro e punta il dito contro il centrocampista italiano, accusato di aver simulato dopo un contrasto con Paquetà. Tra l’altro questo è stato un episodio importante, che ha cambiato la partita: dal calcio di punizione è nato il gol che ha dato il via alla rimonta del Newcastle.

Alla fine la partita è finita 2-2, con i Magpies che hanno guadagnato un buon punto considerando come si era messa male la situazione. L’allenatore del West Ham si è arrabbiato non poco, non solo per l’episodio che ha visto coinvolto Tonali. Di certo c’è che le foto di Moyes che prende in giro il centrocampista italiano in maniera così plateale sono diventate virali sui social: non capita tutti i giorni di vedere un allenatore che ironizza in questo modo su una presunta simulazione di un avversario. Moyes si è poi lamentato anche in conferenza stampa: non ha nominato Tonali, ma si è arrabbiato per i presunti torti arbitrali subiti dalla sua squadra.

Nel frattempo il Newcastle continua ad attraversare un buon momento di forma, dopo aver avuto un passaggio difficile: aveva perso tre partite consecutive in Premier League, ma va anche tenuto in considerazione che gli avversari erano Manchester City, Liverpool e Brighton. Nelle ultime sette uscite i Magpies sono rimasti imbattuti, cogliendo cinque vittorie a fronte di due pareggi: il risultato più prestigioso è certamente stato il 4-1 inflitto al Psg che ha permesso al Newcastle di prendere la testa della classifica nel girone.