Gigio Donnarumma, esplode la rivolta al Psg: dopo il Newcastle è la fine?

Non era una partita facile, ma neanche impossibile. Il Paris Saint Germain , ancora a caccia della prima Champions League della sua storia, non è stato fortunato al sorteggio dei gironi: Milan , Borussia Dortmund e Newcastle . Mbappe e compagni, anche considerando i soldi che gli sceicchi hanno investito su di loro, potevano fare decisamente meglio. Dopo la vittoria 2 a 0 contro i tedeschi, è arrivata una vera e propria batosta contro la squadra di Sandro Tonali . E, anche questa volta, al centro della polemica ci sono Gigio Donnarumma e il talento francese.

"Sono il primo e ultimo responsabile del risultato", ha detto il coach Luis Enrique dopo la sconfitta, difendendo i suoi giocatori. Un'assunzione di colpa che gli fa onore e che non sorprende, vista la stima di cui gode lo spagnolo. Tra le scelte in effetti poco comprensibili, quella di avere mantenuto per tutta la partita lo stesso modulo palesemente inadatto alla serata: all'intervallo, sotto già di due gol a zero, l'allenatore avrebbe forse potuto cambiare e tentare un'altra soluzione.

Il punteggio finale è forse " troppo severo ", come dice il coach Enrique, quattro gol presi anche per grossolani errori difensivi con un Donnarumma di nuovo non impeccabile, tra parate che rimettevano in gioco gli avversari e il solito gioco di piedi che certo non infonde sicurezza ai compagni. Anche Kylian Mbappe è è apparso il lontano parente di quel giocatore che negli scorsi anni ha stregato il calcio europeo. Le aspettative su di lui sono sempre altissime.Soprattutto in questa stagione, dopo gli addii di Messi e Neymar.

Ora per il PSG sarà decisivo il doppio confronto con il Milan, che è ancora alla ricerca del primo gol in questa edizione di Champions. I rossoneri infatti hanno collezionato due pareggi a reti inviolate contro Newcastle e Borussia. E, a questo punto, non hanno più alternative: devono conquistare almeno una vittoria contro i francesi. Ma, visto il risultato della partita del Saint James's Park, immaginiamo che si troveranno di fronte una squadra molto più agguerrita. Con un Donnarumma pronto a fare uno sgambetto ai suoi ex tifosi.