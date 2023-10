Andrea Pirlo sotto accusa: "Fumo in spogliatoio, tutto è concesso"

12 ottobre 2023 a

L'ex maestro del calcio italiano, da qualche tempo, è caduto sportivamente in disgrazia. Andrea Pirlo, dopo aver allenato per una stagione la Juventus, è prima approdato sulla panchina turca del Fatih Karagümrük e ora su quella blucerchiata. Ma il suo inizio di campionato alla guida della Sampdoria non è stato dei migliori. La squadra, retrocessa lo scorso anno dalla Serie A, è al penultimo posto del campionato di Serie B. E l'allenatore bresciano rischia seriamente l'esonero dopo sole nove partite disputate. Potrebbe andare peggio di così? Sì. Dalla Turchia, infatti, arriva un'accusa pesante da un suo ex giocatore.

Colin Kazim-Richards è stato un calciatore di Prilo ai tempi del Karagümrük. E fin qui niente di strano. Ma, in un'intervista sul canale YouTube Filthy Fellas, ha svelato qualche aneddoto sull'esperienza dell'allenatore italiano in Super Lig. "Se ci faceva fumare? Sì. Avevamo tanti italiani in squadra che lo facevano - racconta il calciatore - Poi dipende dall'allenatore. Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di farlo. E certi calciatori si accendevano continuamente sigarette, mentre il tecnico parlava li vedevi fumare...".

Kazim-Richards, però, spiega che fumare negli spogliatoi turchi è una pratica del tutto normale. "È una cultura totalmente differente, potevi farlo tranquillamente. Sia ben chiaro che la mia non è un'accusa, non c'è nulla di illegale". Ma chi sono gli italiani che hanno fatto parte della rosa del Karagumruk? In totale sono cinque: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Matteo Ricci, Fabio Borini e per metà stagione Andrea Bertolacci. Ma non è detto che l'episodio abbia riguardato ognuno di loro.