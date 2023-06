Andrea Pirlo, un clamoroso ritorno in Seria A? L'offerta sul piatto

22 giugno 2023 a

Andrea Pirlo potrebbe presto tornare in Serie A. Dopo aver perso Marco Baroni, chiudendo malamente il rapporto con l’allenatore della salvezza, il Lecce sta pensando al tecnico della Juventus. Il club salentino è l’unico insieme al Verona a non avere ancora un allenatore con sé. Gli scaligeri potrebbero proprio ingaggiare Baroni, dopo il “no” di Gennaro Gattuso. Pirlo è reduce dall'esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk, dal quale s'è liberato nelle scorse settimane. Può essere il profilo ideale sia perché un buon campionato in Salento ne rilancerebbe le quotazioni anche in Italia (dopo l'avventura in chiaroscuro in bianconero), perché può essere la guida giusta per una squadra che ha talenti da svezzare e dovrà in queste settimane ricostruire la rosa.

Gli altri nomi per il Lecce: D’Aversa avanti, occhio a Pecchia

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tuttomercatoweb, il direttore sportivo, Pantaleo Corvino, avrebbe sondato il terreno con l'agente dell'ex calciatore perché proprio la sua candidatura avrebbe scalato le gerarchie rispetto ad altre figure individuate. Ma nella realtà dei fatti c'è un altro allenatore che pure ha buone opportunità di prendere le redini del Lecce è Roberto D'Aversa, ex di Parma e Sampdoria che con Corvino ha un ottimo rapporto e nel Salento insisterebbe sul modulo 4-3-3 che meglio sembra adattarsi alle esigenze della squadra.

Outsider rispetto ai nomi precedenti è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Fabio Pecchia, ex calciatore del Napoli che ha lavorato con Rafa Benitez. Due anni fa c'era lui dietro la promozione della Cremonese in Serie A, lo stesso che ha lasciato per il Parma con il quale ha sfiorato la finale playoff in Serie B.