Andrea Pirlo torna in Italia: dove allenerà l'ex Juve

27 giugno 2023 a

a

a

Dopo l'avventura in Turchia, Andrea Pirlo tornerà ad allenare in Italia. Non in Serie A: l'ex tecnico della Juventus, reduce dal settimo posto conquistato nella Superlig turca con il Karagumurk, sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, fresca di retrocessione in Serie B e di "salvataggio societario". Il neo-proprietario Andrea Radrizzani aveva puntato su Fabio Grosso, ma il campione del Mondo a Germania 2006, che in panchina ha appena guidato il Frosinone alla terza promozione in Serie A della sua storia, alla fine ha declinato l'offerta.

"Mi sono ritirato per colpa sua": Pippo Inzaghi massacra Allegri, la rissa (vera) col mister

Da qui il "ripiegamento" su Pirlo, che alla sua prima esperienza in panchina nel 2020-21 aveva condotto la Juve al quarto posto in campionato vincendo Coppa Italia e Supercoppa, per poi prendersi un anno sabbatico. L'ex centrocampista di Milan e Juve, 44 anni, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L'altra opzione in mano a Radrizzani era quella di Francesco Farioli, 34 anni, mister emergente anche lui con buona esperienza in Turchia, con due anni all'Alanyaspor (prima come vice, poi come titolare) e proprio al Karagumurk nel 2021/22, al posto di Pirlo.

"Fonte certa, Allegri va va": "fucilata" sulla Juventus, chi spara e dove va Max

Nel giro di panchine del calcio italiano, da segnalare anche il nuovo allenatore del Verona, salvatosi nello spareggio per non retrocedere vinto contro lo Spezia: l'Hellas sarà guidata da Marco Baroni, che ha rotto con il Lecce nonostante la salvezza raggiunta.