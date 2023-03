Carlo Ancelotti "pugnalato" da Andrea Pirlo: "Allegri davanti a lui"

28 marzo 2023 a

Le parole che proprio non ti aspetti. E queste parole sono quelle di Andrea Pirlo su Carlo Ancelotti. Il tutto in un'intervista concessa dal tecnico bresciano alla Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 28 marzo. Quando gli chiedono a che allenatore si ispiri, fa alcuni nomi, tra i quali quello di Carletto. Ma soltanto da un punto di vista umano.

Già, perché Pirlo dice chiaro e tondo che, per lui, mister come Marcello Lippi, Antonio Conte e addirittura Massimiliano Allegri - clamoroso, ma vero - sono migliori rispetto all'attuale tecnico del Real Madrid.

Nel dettaglio, quando gli chiedono chi sia il numero uno, Pirlo risponde: "Ancelotti per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma come fai ad indicarlo davanti a Lippi, Conte o Allegri?". Risposta davvero sorprendente. Quindi, su Conte e Allegri aggiunge: "Sono diversi. Bel gioco o no: comanda chi vince".

E ancora, l'ex regista del Milan e faro della Nazionale, mostra di avere qualche dubbio anche su Pep Guardiola: "Pep è unico, ama sempre innovarsi. Tuttavia il calcio è sempre più fisico e bisogna aggiornarsi su tutto. Magari anche da chi è meno noto".

Ma ovviamente a far rumore sono le parole su Carlo Ancelotti, che non sono state prese benissimo in Spagna. Si pensi per esempio a quel che ha scritto As, il celebre quotidiano sportivo: "Carlo Ancelotti non è il miglior allenatore italiano per Andrea Pirlo. Pirlo non esita a nominare altri leader del suo Paese come Allegri, Lippi o Conte. Quest’ultimo è stato appena esonerato dal Tottenham per non aver raggiunto gli obiettivi del club londinese. Anche così, osa metterlo davanti a Carlo, che è riuscito a fare la storia in club come il Real Madrid", sparano ad alzo zero dalla Spagna.