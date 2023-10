Calcioscommesse, Fabrizio Corona: "Mi prega di non fare il suo nome"

14 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona, da qualche giorno, è diventato la gola profonda del calcio italiano. Con le sue rivelazioni choc sulle scommesse illegali che avrebbero riguardato alcuni protagonisti della nostra Serie A, sta sconvolgendo appassionati e osservatori. E, stando a quanto sostiene l'ex re dei paparazzi, non sarebbe finita qui. Oltre a Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski ci sarebbero infatti altri dieci calciatori travolti dallo scandalo. L'esterno polacco della Roma, infatti, sarebbe soltanto l'ultimo giocatore di "una lunga lista".

L'ex fotografo, intervistato da Radio Radio, ha commentato senza peli sulla lingua il suo ultimo scoop. E, in particolare, la querela minacciata dallo stesso calciatore. "Ho i messaggi della madre della fidanzata di Zalewski che mi prega di non fare il suo nome - spiega Corona - è una mia amica da 20 anni. Sto indagando parallelamente alla procura e ne so più di loro su alcune cose. Di Fagioli l'ho detto il primo agosto, lui si è autodenunciato una settimana fa".

Corona non fa sconti a nessuno. Ed è intenzionato a svuotare il sacco, fino all'ultimo nome. "Siamo all'inizio di questa storia. Martedì andrò da Nunzia De Girolamo a raccontare tutta la storia di Zaniolo. Ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete", ha detto. E sulla presunta fonte, ha dichiarato: "Un peruviano tra le mie fonti? È una cazzata, è un italiano e si è fatto 12 anni di carcere". Poi sui calciatori sentenzia: "Sono dei ludopatici malati".