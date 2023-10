Calcioscommesse, Ibrahimovic: "Tonali? Se è malato va aiutato"

15 ottobre 2023 a

a

a

"So poco di questa storia. Non ho mai visto Tonali in difficoltà, ma bisogna capire prima la situazione": Zlatan Ibrahimovic lo ha detto sul palco del Festival dello Sport 2023 a Trento, commentando lo scandalo che ha travolto il mondo del calcio negli ultimi giorni e che ha coinvolto, tra gli altri, anche l'ex rossonero Sandro Tonali. Proprio riferendosi al suo ex compagno di squadra, Ibra ha dichiarato: "Se è malato di gioco, di scommesse, bisogna aiutarlo. Purtroppo non so niente, ma bisogna capire se ha giocato al casinò o ha fatto scommesse sul calcio da professionista, Bisogna capire come è la situazione". "Era arrivato dal Brescia, il primo anno era troppo tifoso - ha raccontato ancora Ibrahimovic su Tonali -. Gli ho detto: o fai un passo e fai la differenza, oppure rimani tifoso. Il secondo anno si è sbloccato, poi si vedeva già quando era al Brescia, ma tanti non capiscono la differenza di giocare in un top club, ci sono obiettivi e pressioni differenti".

L'ex attaccante, poi, ha voluto anche ricordare la figura di Silvio Berlusconi: "Avevo un buon rapporto con lui, quando entrava in una stanza te ne accorgevi. Mi ha dato la possibilità di tornare a sorridere dopo il periodo al Barcellona". Infine un giudizio su Mario Balotelli e la carriera dell'attaccante azzurro: "Lui ha avuto tante occasioni, non ne ha presa neanche una. Ce ne sono tanti che vogliono avere solo un'occasione, lui ha perso tutte le occasioni che ha avuto".