Calcioscommesse, Fabrizio Corona: "Il giocatore che ha aperto una bisca clandestina"

Questa sera, martedì 17 ottobre, in onda su Rai 3 l'attesissima puntata di Avanti Popolo, il programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo. Si tratta di una delle puntate più chiacchierate dell'anno perché sarà presente un ospite d'eccezione: Fabrizio Corona. L'ex paparazzo dei Vip è tornato alla ribalta grazie alle rivelazioni sullo scandalo calcioscommesse pubblicate sul suo sito Dillinger News. Lo showman ha annunciato che, proprio durante la trasmissione dell'ex deputata di Forza Italia, tornerà a parlare della vicenda, portando anche "le prove e le carte di tutto quello che ha scoperto".

Intervistato da Il Giornale, Corona si è lasciato scappare alcune anticipazioni su ciò che dirà dalla De Girolamo. Come, per esempio, quel brutto giro in cui è rimasto coinvolto Nicolò Fagioli. Lo juventino sarebbe infatti stato perseguitato dalla mala Serba: "I serbi, brutta gente, andarono a cercare Fagioli alla Continassa, davanti al ritiro della Juventus". Ma fortunatamente non lo trovarono. La vicenda, tuttavia, creò enormi problemi per la società bianconera. Secondo l'ex fotografo, la Juventus e le altre società calcistiche "Non potevano non sapere a quei livelli, che i giocatori scommettessero ne erano al corrente tutti".

Le rivelazioni di Corona rischiano di far scattare una nuova Calciopoli. L'ex fotografo non ha sentito direttamente i calciatori di cui ha fatto i nomi. Ma solo "gente legata a loro". La lista dei giocatori coinvolti sarebbe lunghissima. Si parla infatti "del 40%" dei tesserati del nostro campionato. E alcuni di questi, sempre secondo quanto sostiene lo showman, avrebbero avuto un ruolo decisivo nello scandalo calcioscommesse. "Fari puntati su Roma? Sulla bisca clandestina di Roma Nord che esiste. Come ne esistono in tutte le città. Non ci sono solo le scommesse in questa inchiesta, ma banchi dei criminali. Pare che Zaniolo ne abbia aperto uno. Se è solo ludopatia? C'è anche frode sportiva. Dovuta alla ludopatia. Se ho sentito i giocatori coinvolti? Non loro direttamente, ma gente legata a loro", la spara Corona.