Juventus, il ritorno di Bernardeschi: "2,5 milioni per 6 mesi", centrocampo stravolto

17 ottobre 2023 a

a

a

La Juve sta pensando al ritorno di Federico Bernardeschi dal Toronto. L’ex Fiorentina, che ha lasciato nell’estate del 2022 la Vecchia Signora, è un obiettivo della coppia Giuntoli-Manna, che avrebbe preso in considerazione già diversi profili, soprattutto per rinforzare il centrocampo bianconero privo di uomini chiave. Con Nicolò Fagioli sospeso probabilmente per un anno (possibile l’accordo con la Procura), le alternative sono Hojbjerg del Tottenham — la cui valutazione potrebbe salire però fino a 30 milioni a meno di cambi di condizioni nell’affare — fino alle alternative rappresentate da Kone, Fofana, Diarra. L’altra idea è quello del ritorno di Nicolussi Caviglia, molto appetito da Allegri.

Bernardeschi, gli ottimi rapporti con Allegri e la Juve

Quello di Bernardeschi potrebbe essere il nome low cost, con il campione d'Europa che potrebbe fare ritorno in bianconero anche in prestito. Una condizione d'acquisto favorevole, nonostante l'aumenti di capitale pari a 200 milioni. Un giocatore che ha conservato ottimi rapporti con l'ambiente e che in campo può giocare un po’ da esterno d’attacco e anche come trequartista. Il tecnico livornese in passato ha anche impiegato Bernardeschi come mezz’ala e in emergenza in attacco.

"Perché non la davi tu, imbec***": calcioscommesse, esplode l'ira di Luca Arnaù

Ceccarini (Tmw): “Ingaggio di sei mesi a 2,5 milioni”

Anche per l’esperto di Spormediaset Niccolò Ceccarini la trattativa è possibile: “Un affare che anche economicamente soddisferebbe tutti. La formula sarebbe quella del prestito fino a giugno con la Juventus che ovviamente si accollerebbe l’ingaggio per sei mesi, una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. Insomma Bernardeschi è sicuramente a oggi un nome forte per l’inizio dell’anno nuovo. Se tutto dovesse andare nella direzione giusta, il discorso Berardi verrebbe chiaramente rimandato a giugno”.