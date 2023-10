Calcioscommesse, Nicolò Fagioli travolto dallo scandalo cambia vita: cosa farà

17 ottobre 2023 a

a

a

L’inchiesta sul caso scommesse della procura di Torino prosegue e mira ora alla frode sportiva. Gli inquirenti stanno cercando prove e riscontri anche in chat e dati contenuti nei telefoni sequestrati ai calciatori. Proprio lunedì, riporta La Repubblica, è cominciata l’analisi delle copie forensi di tablet e cellulari che sono state fatte con i sequestri, giovedì, nel blitz a Coverciano. Al momento gli indagati sono Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo per esercizio abusivo di scommessa, ma i nomi dell’elenco potrebbero crescere ancora.

Fagioli se la cava con un anno invece che i tre massimi

Tra loro, Fagioli potrebbe essere il calciatore che potrebbe scamparla prima. Secondo La Repubblica, i suoi legali infatti hanno definito l’accordo con la procura federale per il patteggiamento: 8 mesi di squalifica, a cui aggiungere almeno altri 5 mesi di pene accessorie, in cui il giocatore si metterà a disposizione per educare sui rischi del gioco nelle scuole, con i bambini, e nelle scuole calcio. Da definire solo la durata di questo periodo, che potrebbe incidere sulla squalifica effettiva, allungandola o riducendola di un mese. Per il centrocampista la stagione è finita, ma se la può cavare col minimo dato chi viola il divieto di scommesse è di 3 anni di squalifica.

"Dirigenti e procuratori, chi è dentro all'inchiesta": calcioscommesse, il caso deflagra



Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo sulla stessa linea? Il centrocampista ex Roma: “Mai giocato sul calcio”

L’accordo di Fagioli potrebbe spingere gli altri due indagati, Tonali e Zaniolo, a farsi sentire al più presto sia a Torino, sia in procura Figc. Gli avvocati hanno già preso contatti al Palagiustizia di Torino: gli interrogatori davanti alla pm Manuela Pedrotta si svolgeranno nei prossimi giorni, entro il fine settimana al massimo. Gli accertamenti intanto si stanno allargando a quanti avevano ricevuto “l’invito” a iscriversi sulle piattaforme di gioco clandestine: non solo calciatori, ma in generale tesserati. Riscontri poi devono essere fatti sulle tipologie di scommesse fatte sia da Zaniolo che da Tonali. Zanioli ha sempre ribadito di non aver mai scommesso il calcio, ma solo poker e blackjack. Fagioli mai sula Juve. E l’analisi del suo telefono sembra confermare quanto sostenuto.