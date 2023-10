Calcioscommesse, Sandro Tonali: la clamorosa foto nel 2022, cosa c'è alle sue spalle

16 ottobre 2023 a

Sandro Tonali deve fare i conti con la ludopatia. Il giocatore del Newcastle è stato coinvolto nell'indagine della procura che di fatto sta cercando di fare luce su un presunto giro di scommesse illegali nel mondo del calcio. E a Coverciano, Tonali ha dovuto spiegare agli inquirenti la sua posizione riguardo alle accuse che gli sono piovute addosso. In questi giorni, secondo alcuni retroscena, Tonali sarebbe crollato in lacrime chiedendo l'aiuto di esperti capaci di risolvere il problema dell'ex centrocampista del Milan.

Ma sui social c'è chi ha ripescato una vecchia foto del giocatore che la dice lunga sulla sua passione per il gioco. Infatti alle sue spalle, nello scatto diventato virale sul web, spunta un tavolo che assomiglia tanto a quelli che si usano per il poker. E in tanti si chiedono: chi lo tiene a casa? "Forse qualcuno che ama il gioco", è la risposta sarcastica degli utenti. Ma l'inchiesta sul calcioscommesse ha rischiato di mettere in difficoltà la nazionale impegnata in doppio turno per le qualificazioni a Euro 2024 con Malta e Inghilterra.

E a quanto pare gli azzurri hanno retto il colpo con una vittoria sonora per 4-0 con Malta che dà speranza per una impresa a Wembley. Gli uomini di Spalletti hanno fatto quadrato attorno ai compagni, Zaniolo e Tonali, interessati dall'inchiesta sul calcioscommesse. E lo stesso Ct ha espresso la sua solidarietà ricordando però che chi sbaglia deve pagare. Fagioli si è autodenunciato e probabilmente riuscirà ad avere uno sconto sulla squalifica, la stessa cosa al momento non si può dire per Tonali che rischia un lungo stop.