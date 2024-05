Spiaggia, raccolgono 72 conchiglie? Vacanza rovinata: le folli cifre della multa

25 maggio 2024 a

I figli raccolgono conchiglie in spiaggia? Alla madre arriva una multa salatissima, ben 80mila euro. È successo sulla spiaggia di Pismo, in California. I cinque bambini avevano portato alla mamma un bottino di tutto rispetto, 72 gusci. Peccato però che, senza saperlo, i piccoli avessero violato la legge: nello specifico, avevano "pescato" delle vongole in un posto chiamato "Clam Capital of the World", cioè la capitale mondiale delle vongole. A quel punto, la mamma ha dovuto fare i conti con il duro richiamo del Diparimento della pesca e della fauna selvatica.

E' stato proprio quel Diparimento a far notare alla donna che quanto fatto dai suoi figli era illegale dal momento che non erano in possesso del giusto permesso. Di lì la decisione di farle una multa. "L'ho guardata poco prima di andare via e a quel punto ho visto la cifra...", ha raccontato la mamma. Per fortuna, poi, la sanzione è stata ridotta da 88mila dollari a 500 grazie alla comprensione del giudice.

"Lì per lì ero triste e depressa - ha raccontato la donna - e questo fatto ci ha praticamente rovinato la vacanza". Poi ha aggiunto che questa è stata comunque una lezione importante per i suoi figli: "Adesso sanno che in spiaggia è meglio non toccare nulla, e sanno anche la differenza tra una conchiglia e una vongola, dopo che ho dovuto spiegarglielo".