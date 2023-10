Milan, "Roback è sparito da due settimane: perse le tracce", ore d'angoscia

19 ottobre 2023 a

a

a

Emil Roback è scomparso e non si trova da oltre due settimane. Lo svedese di proprietà del Milan, consigliato vivamente da Zlatan Ibrahimovic al club e attuale giocatore dell’Ifk Norrköping, ha fatto perdere le sue tracce. Sono ore di grande preoccupazione sia per la famiglia sia per giocatori e vertici del club in cui sta militano. Da 14 giorni il giocatore non si presenta agli allenamenti della sua squadra, senza telefonare o dare nessun tipo di avviso. Tony Martinsson, il direttore sportivo del club svedese, ha provato a contattarlo senza ricevere alcuna risposta, una situazione che ha fatto subito scattare il campanello d'allarme. Alle tv locali gli appelli intanto si stanno sprecando.

Il dirigente: “Non riusciamo a contattarlo, non rinuncio alla speranza”

"Voglio sapere se sta bene — ha detto un dirigente dell’Ifk Norrköping ai microfoni di Norrköping Tidningar — È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a chiamarlo molte volte, ma è difficile raggiungerlo. Voglio che torni qui. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni”.

"Se ho paura che vada al Milan?": trema Stefano Pioli, chi può soffiargli il poto

Chi è Emil Roback

Roback è arrivato in Svezia lo scorso marzo, in prestito dal Milan. Attaccante classe 2003, nell'agosto del 2020 è sbarcato a Milano dall'Hammarby, il club di cui è proprietario Ibrahimovic. Dopo l’esperienza a Milano, dove non è riuscito a trovare spazio, è arrivato poi il prestito all’Ifk Norrköping fino a novembre. Roback dovrà poi fare il ritorno al Milan, dove ha un contratto valido fino al 2025, ma la notizia della scomparsa può mettere tutto in dubbio, nella speranza che nulla di grave sia successo.